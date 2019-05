Jürgen Rooba liigub Rootsist Prantsusmaa liigasse

«Proligue's on kohustuslik, et meeskonnas oleks kümme professionaalset pallurit. Mullegi uudne reegel, aga loomulikult kasulik, sest nii sain minagi täisprofilepingu. Laual oli ka teisi variante ja pakkumisi, aga otsustasin uue riigi ja liiga kasuks. Mänguaega lubati kõvasti ja et paremääred on seal üldiselt parimad snaiprid olnud, siis peaks söötu korralikult saama,» sõnas Rooba.