Veel üks laskesuusatäht otsustas karjääri lõpetada

Koukalova, kes jättis viimased kaks hooaega terviseprobleemide tõttu vahele, otsustas nüüd karjääri lõpetada. «Nagu teate, pidin oma sportlaskarjääris tegema sunnitud pausi. Karjääri lõpetamisele mõelda on igal sportlasel raske. Minu jaoks oli see ilmselt elu raskeim periood,» alustas Koukalova oma hüvastijätu kirja.

«Sunnitud pausi ajal sai palju asju minu jaoks selgeks. Ma puhkasin ja kogusin jõudu. Minu tervis muutus paremaks. Alustasin aktiivset ettevalmistusprobleemi ning sai aru, et saan ilma valuta treenida. Ma nautisin seda. Olin nii õnnelik, et plaanisin laskesuusatamisesse naasta,» jätkas Koukalova.

«Kuid spordist tekkinud sunnitud paus aitas mul mõista veel ühte väga tähtsat asja. Ma hakkasin elu uue nurga alt vaatama. Mõistsin, millised väärtused minu jaoks tähtsad on ja millised mitte. Ühtäkki tundsin end õnnelikuna ka ilma võistlusi võitmata. Hakkasin tavalistest asjadest emotsioone tundma. Mõistsin, et tulemused spordis ei tee mind ilmtingimata õnnelikuks. Kõik see juhtiski mind raske otsuseni. Kuna tegu on äärmiselt tähtsa otsusega, pidin olema endas kindel. See ei ole minu jaoks lihtne, aga ma otsustasin karjääri lõpetada,» sõnas Koukalova.