Prantsusmaal avaringiga piirdunud Kontaveit: ma ei uskunud endasse piisavalt

Kuigi avaseti suutis Kontaveit võita, ei ole ta nõus väitega, et see tal hästi õnnestus. «Ma ei ütleks, et ma alustasin hästi. Mäng oli mõlemalt poolt rabe. Suutsin esimese seti enda kasuks pöörata, aga vastane hakkas siis paremini mängima. Mul ei olnud sellist energiat ja särtsu sees, et oleks suutnud mängu enda kasuks pöörata.»