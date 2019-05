Jim Courier: Djokovic ei saa kunagi nii populaarseks kui Federer või Nadal

«Kuigi Djokovici teatakse terves maailmas, on tunnetetav, et šveitslane ja hispaanlane on serblasest kuulsamad. Ei loe seegi, et Djokovic on maailma esinumber. On näha, et Djokole avaldab see mõju. Ta tahab end tõestada ka väljaspool väljakut. Soov olla rahvamees paistab välja igal ta sammul,» ütles Courier.