Kiviõli Motofestival toimub tänavu juunis viimast korda

«Oleme otsustanud, et 2008. aastal alguse saanud kuulsusrikas traditsioon jõuab oma kulminatsioonini 2019. juunis ning just praegu anname viimast korda suursündmust ettevalmistades oma parima, et tänavusest motofestivalist kujuneks eriti meeldejääv sportlik häppening nii sportlastele kui rajaäärde kogunejatele,» märkis ürituse kaaskorraldaja Janek Maar.

«Nähes, kuidas nii külgkorvide ja quadide arvestuses on Eestis sirgumas uued potentsiaalsed maailmaklassi medalipretendendid, leidsime, et just nüüd oleks aeg panna kogu pikale sarjale väärikas punkt.»

Eestlastel omad medalisoosikud

«Soovitan kõigil kindlasti meie viimast festivali nautima tulla, sest üle aastate on nii külgkorvide kui ka quadide stardis poodiumiplaanidega eestlased: Kert Varik külgkorvide klassis ja Kevin Saar quadides. Kert koos lätlasest korvimehe Lauris Daidersiga tulid just viimaselt MM-etapilt koju teise kohaga ning Kevin võitjana,»lausus Maar. «Julgelt võib tulla kogu perega, kellelgi ei saa olema igav! Tujuloomiseks oleme kaheaastase veenmise tulemusel rääkinud isegi nõusse legendaaarse ansambli Kala, kes nõustus meie juures oma come back'i tegema.»