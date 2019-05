Eesti Sulgpalliliit valis uueks presidendiks Ulla Helmi

Ulla Helm on sulgpalliga seotud üle kahekümne viie aasta ning olnud edukas mängija, võites mitmeid medaleid Eesti meistrivõistlustelt ja kuuludes Eesti koondisse. Ulla Helm töötab juriidilise osakonna juhatajana start-up ettevõttes Veriff. Varem on ta juristina töötanud Luminor pangas ning ka adovakaadibüroodes Glimstedt ning Sorainen.

Uue sulgpalliliidu presidendi sõnul ajendas teda alaliitu juhtima kandideerima soov spordialale, millelt ta on palju saanud, omaltpoolt tagasi anda: «Minu eesmärk on tõsta Eestis sulgpalli taste ning jätkata sulgpalli populariseerimisega, nii et igas Eestimaa suuremas keskuses oleks sulgpallihalle ja kvalifitseeritud treenereid, kelle juhendamisel saaksid nii noored kui täiskasvanud harrastada sulgpalli,» võttis Helm kokku oma eesmärgid.

Eesti Sulgpalliliidus on 30 klubi. Sulgpall on järjest kasvava harrastajaskonnaga spordiala, kus viimase kümne aastaga on harrastajate arv kahekordistunud ning on nüüd Eesti sprodiregistri andmetel 2880.