Trillermatši enda kasuks pööranud Kanepi: mõtlesin, et vahet pole, ma ei anna alla!

«Väga keeruline mäng oli, hästi füüsiline. Lõpus ma olin päris väsinud. Aga mõtlesin, et vahet pole, ma ei anna alla!» võttis 33-aastane Kanepi raske matši lühidalt kokku. «Loomulikult ma olen väga õnnelik, kuid samas ka väsinud. Aga ilmselt ikkagi rohkem õnnelik,» tunnistas eestlanna.

Mida muutis Kanepi pärast avasetis kiires lõppmängus saadud kaotust, et suutis teise seti 6:0 võita ning viia mängu otsustavasse kolmandasse setti? «Ma proovisin olla rohkem agressiivsem ja mängida rohkem oma mängu, mitte liivatennist, nagu ma esimeses setis proovisin,» selgitas ta.

Kas Kanepi teadis enne mängu midagi vastasest ning mida õppis mängu jooksul hiinlanna kohta? «Jaa, ikka. Mul oli informatsioon olemas tema kohta, aga samas päevad on erinevad ja minuga ta võibolla mängib teistmoodi kui teiste vastastega. Ilmselt ta üllatas mind sellega, kui hea eeskäsi tal oli,» ütles Kanepi, kes tõdes, et tegu oli väga keerulise vastasega. «Ta võitles ka lõpuni ning ei andnud alla ja ma pidin väga hästi mängima, et teda võita,» lisas eestlanna.