Eesti lähetab Euroopa mängudele rekordsuuruses koondise

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on Euroopa mängud uue multispordivõistlusena leidmas oma kohta rahvusvahelises kalendris. «Euroopa olümpiakomitee töötab igapäevaselt selle nimel, et saada Euroopa mängudele samaväärset staatust Aasia või Panameerika mängudega. Enamikele spordialadele, kus eestlased võistlevad, on tegemist Euroopa meistrivõistluste või olümpiakvalifikatsioonivõistlusega, seega märgilise tähtsusega paljudele meie sportlastele,» ütles Raju.

Üldarvestuses teist korda toimuvad Euroopa mängud on kavas 21.–30. juunil Valgevene pealinnas Minskis, esimesed mängud peeti nelja aasta eest Bakuus. Kõrvuti on kavas nii olümpia- kui ka mitteolümpiaalad. Võistlema on oodata 4000 sportlast 15 spordialal, millest üheksal läheb võistlus arvesse ka Tokyo olümpiale kvalifitseerumisel. Eesti on esindatud 13 spordialal, ainsatena mitte rannajalgpallis ja lauatennises.