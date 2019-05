Ojamets kiitis uut ründelootust, Cretu&Co maksavad kooliraha

Portugalis visa võitluse - otsustavas geimis jäädi peale 15:13 - järel kohalikust naiskonnast 3:2 jagu saanud Eesti esinduse peatreener Andrei Ojamets rõhutas, et sel tasemel ei tule ükski võit kergelt.

«Esimene geim jäi selle taha, et me ei suutnud otsustavatel hetkedel hoida pead külmana. Tegime mõned valed otsused ja rumalaid vigu, aga hiljem hakkas mäng jooksma. Vastasel oli probleeme servi vastuvõtuga ja me suutsime selle ära kasutada. Eriti meeldib mulle, et meie diagonaalründaja Kristel Moor suutis iseendale ja meie sidemängijatele tõestada, et temaga võib arvestada ja peab arvestama. Kristel vedas meid otsustavatel hetkedel väga hästi. Veel tahan kiita Kaisa Bahmatsevi, kes sekkus väga hästi. Suured tänusõnad kogu naiskonnale!” kõlas Ojametsa kokkuvõte volley.ee-le.

Cretu ja Kollo: kogemused, kogemused, kogemused...

Seevastu Eesti meeskonna EM-suveks ettevalmistus pole alanud sama hästi. Ehkki Kuldliigat on alustatud kuue põhimeheta, ei tee kaks kaotust ja null punkti tabelis kellelegi rõõmu.

Peatreener Gheorghe Crețu ütles, et hetkel makstakse kooliraha, mis on igati normaalne ja ootuspärane. «Need mängud nende meestega ongi mõeldud selleks, et kooliraha maksta. Meil olid ka täna võimalused kohtumine võita ja on kahju, et me seda ära ei kasutanud, ent kokkuvõttes on sellistest mängudest väga palju kasu. Noored mehed saavad hindamatu kogemuse ja õpivad. Mul on hea meel, et nad said tunda pinge all tegutsemist. Kokkuvõttes saavad nii noored sidemängijad kui teised sellest kõigest enesekindlust juurde,» rääkis Crețu.

«Näiteks Silver (libero Silver Maar - toim) pandi kohe serviga tugeva surve alla. Ta sai tunda suurt vastutust ja pinget. Kui meil teda tulevikus tähtsamates mängudes vaja läheb, on tal kogemus juba olemas. Samuti tahtsin väga teada saada, kuidas Märt (18-aastane Märt Tammearu - toim) hakkama saab ja seetõttu vahetasin Pulga puhkama. Märt üllatas mind - ta ei tee rünnakul peaaegu üldse vigu ja see on nii noore mängija puhul üllatav,» lisas juhendaja.