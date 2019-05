Neuville tõstatas päevakorda WRC-sarja probleemi

Neuville’i ettepaneku taga peitub Tšiili ralli. Mäletatavasti näidati Lõuna-Ameerika etapi teisel kiiruskatsel sisuliselt kohe pärast Neuville’i starti punast lippu, kuna kardeti, et belglane jõuab eessõitvale nullautole järele.

Neuville sõitis seejärel katse rahulikult läbi ning kohtunikud otsustasid talle määrata katsel nominaalaja. Katse võitja Ott Tänaku ajast oli see aga 6,6 sekundit kehvem.

«Kuidas nad selle aja küll otsustasid? Esimesel katsel olin 0,7 sekundit Tänakust aeglasem, kolmandal katsel aga 0,7 sekundit temast kiirem. Aga teisel katsel otsustasid nad, et kaotan 6,6 sekundit,» jäi Neuville’ile arusaamatuks.

«Me vajame reeglites muutust. Me vajame ühte inimest, kes otsustaks asjade üle igal etapil – täpselt nagu vormel 1 sarjas. See inimene järgiks kogu aeg samu reegleid ning tal oleks asjade üle selge arusaam,» väljendas Neuville pahameelt.

FIA rallidirektor Yves Matton on Neuville’iga päri. Ta tunnistas, et nominaalaegade kasutamine on üsna ebatäpne. Samal ajal tõi ta välja, et kaardilugejana kahekordseks maailmameistriks tulnud Timo Rautiainen juba töötab Neuville’i välja pakutud ametikohal, kuid sel aastal veel vaid pooltel MM-etappidel.

«Timo on meie uus spordidelegaat. Aga ma muutsin tema töökirjeldust. Seega on praegune probleem täpselt see, mida ta jälgib,» ütles Matton.