Reim: nooremad saavad avansi, vanemad peavad jalad kõhu alt välja võtma

«Oleme ainulaadses olukorras. Me pole vist kunagi kaasanud valikmängudele mehi, keda pole varem sõpruskohtumistes proovinud. Aga kõik need mängijad on alanud hooajaga avanenud,» selgitas koondise peatreener Martin Reim. «Jah, võib-olla saavad nad veidi avanssi. Aga kindlasti tuleb neil valmis olla, et kui avaneb võimalus väljakule saada, siis on vaja see ära kasutada. See võimalus on päris suur.»