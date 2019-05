Jari-Matti Latvala võrdles end soomlaste uue rahvuskangelasega

Latvala leidis enda ja koondis kapteni Anttila suhtes nii mõnegi sarnasuse. «Ta on minu vanune ehk 34-aastane. Tema selja taga on raske karjäär. Kuid ta on keerulised olukorrad enda kasuks pööranud. On äärmiselt meeldiv, et mitte esimeses nooruses mängija tõuseb rahva lemmikuks. Ta näitas, et ka selles vanuses on võimalik tõusta karjääri tipptasemele,» ütles Latvala.