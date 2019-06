Järelvaadatav: XX Tallinna Võimlemispidu «Maailma aeg»

Aeg puudutab meid kõiki - olenemata east. Sünd on hetk, kui algab meie AEG: Mis edasi saab, sõltub suuresti meist endist, meie vanematest, meie sõpradest, meie valikutest. Sellest, kuidas meile antud aega kasutame.

Koos kasvame ja õpime, mängime ja tegutseme, armastame ja andestame, märkame ja mäletame, mis meile tegelikult oluline on: pere, lapsed, vanemad, sõbrad ja koosveedetud aeg. Koostöös ansambliga Põhja Tallinn loome koos mälestuse, mis aastate möödudes ei unune ega ajas tuhmu. See on meie aeg - MAAILMA AEG.