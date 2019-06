Video: jetispordi maailmaparemik võttis mõõtu sellel nädalavahetusel Sardiinias

Pühapäev:



Eilse päeva kokkuvõttes tegi parima tulemuse Runabout GP1 klassis võistleb Anton Pankratov, kes sai stardist hästi minema ning esimeselt ringilt tuli ta kuuendana, sõidu edenedes suutis ta kahest konkurendist mööduda ja lõpetada neljandana.SKI GP1 klassis eestlaste käsi hästi ei käinud. Nii Markus Lutsokertil kui Marten Männil oli võistluse kestel ebaõnne ja kokkupõrkeid kaaskonkurentidega. Männil sai kokkupõrke tagajärjel vigastada põlve ning edasisest võistlemisest loobuti. Lutsokert lõpetas esimese sõidu 11. ja teise 9. ning kokkuvõttes hoiab eestlane kümnendat kohta.SKI Ladies GP1 klassis on Eesti tüdrukuid stardis lausa kolm. Möödunud etapi kolmandana lõpetanud Jasmiin Üpraus, Kätriin Nilbe ja Elina Kaarneem. Juba ajasõidus head minekut näidanud Üpraus sai ka esimesest stardist hästi minema ja esimese ringi lõpuks hoidis ta rootslanna Emma-Nellie Ortendahli järel teist kohta. Samas järjekorras ka sõit lõppes. Teise sõidu algus kujunes põnevaks, kui stardiliinilt sööstsid esimesse pöördesse korraga Jasmiin ja Jonna Borgström Rootsist. Jasmiini minek oli parem ja kuni eelviimase ringini hoidis ta teist kohta kuni tema jetil ütles ülesse aku ja sõit tuli katkestada. Peale kahte sõitu on Jasmiin üheksandal kohal. Kätriin Nilbe on terve hooaja alguse olnud hädas tõrkuva tehnikaga, samad probleemid kordusid ka Olbias. Esimeses sõidus lõpetas Kätriin kümnendal kohal. Teises sõidus probleemid jätkusid ja kokkuvõttes on Kätriin hetkel 11. kohal. Elina Kaarneem, kes sai võimaluse osaleda MM-etappidel vigastatud valitseva maailmameistri lätlanna Krista Uzare asendusõitjana kulges mõlemad sõidud stabiilselt läbi ja kokkuvõttes asub ennem homset viimast sõitu 13. kohal.SKI GP2 klassis osalev vanameister Egon Üpraus hoiab hetkel kuuendat kohata.SKI GP3 klassis on stardis Mattias Reinaas, kes alustas hästi ning lõpetas esimese sõidu kolmandana. Teises sõidus enam nii edukalt ei läinud - Reinaas oli kolmandalt kohalt sunnitud katkestama mootoririkke tõttu. Hetkel on ta kahe sõidu kokkuvõttes 11. kohal.