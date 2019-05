Eesti vollekoondised ootavad fänne Kuld- ja Hõbeliiga kodumängudele Tartus

Peatreener Gheorghe Crețu sõnul on Holland senistest vastastest tugevaim. «Neil on kohal kõik staarid peale ühe ja mõistagi on Holland väga hea meeskond, kes riskib servil palju. Meie püüame oma mängus parandada detaile, mis kahes esimeses kohtumises ei õnnestunud, kindlasti vajame rohkem agressiivsust servil. Loodan, et Tartu publik leiab tee saali ja meie anname endast kõik, et esimene võit oma fännide silme all kätte saada,» ütles juhendaja.

Naiskond kohtub teist korda tugeva Sloveeniaga

Peatreener Andrei Ojamets ütles, et niigi tugev Sloveenia on pärast avamängu oma ridu veelgi tugevdanud. «Esimeses mängus puudus neil üks põhimängija, diagonaalründaja, kes nüüd samuti olemas on. Viimati alistasid nad võõrsil Kreeka 3:0 ja kui me seda videot nägime, siis pole midagi imestada – Sloveenia on läinud veel kõvemaks. Selge see, et meie oleme samuti nüüd enesekindlamad ja tahaksime paremini mängida vaatamata sellele, et vastane on tugevamaks läinud. Parandamisruumi meil jagub, eelkõige servi ohtlikkuse poole pealt. Vaatamata sellele, et nende servi vastuvõtt pole väga hea, on neil väga kvaliteetne sidemängija ja piisavalt võimsad ründajad nurkades. Lihtsat mängu kindlasti ei tule,» kommenteeris peatreener.