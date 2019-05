Toronto publik sattus ekstaasi juba asjaolu peale, et tegemist oli kõigi aegade esimese Kanada pinnal peetud korvpalli suurliiga finaalmänguga. Ning kui omad veel võitsid, võis karta, et spordihallil tõstetakse katus pealt. Mõistagi jääb Warriors endiselt soosikuks, kuid Raptors näitas, et pakub kõva lahingu.