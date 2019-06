Mourinho: Klopi juhitud Liverpool polnud Meistrite liiga finaalis midagi erilist

Mitmed Euroopa tippklubisid (Madridi Real, Chelsea, viimati Manchester United) juhendanud Mourinho ütles, et Klopi ülesandel tõmbus Liverpooli keskväli liialt kaitsepaari Joel Matipi ja Virgil Van Dijki ligi ja lõhkus sellega mängu ilu.

Talle sekundeeris 22 aastat Londoni Arsenali peatreenerina töötanud Arsene Wenger: «Väga, väga keskmine jalgpall Liverpooli poolt. Kuid mulle tundus, et ka Tottenhamil nappis eneseusku. Lõppkokkuvõttes sõltus matši tulemus kahest situatsioonist, nagu mitmel puhul varemgi suurtes mängudes,» rääkis Wenger.

Samas tunnustas Mourinho oma sakslasest kolleegi, kes enne eilset suurvõitu oli Dortmundi Borussia ja Liverpooliga järjest kaotanud kuus finaali:«On äärmiselt raske kaotada üht suurt finaali. Aga kaotada kuus…ja seejärel saavutada võit! Usun, et Kloppi jaoks on see fenomenaalne saavutus.»