Nutika käigu teinud Tänak: kindlasti oli see karjääri üks raskemaid võite

«Enne rallit tundus, et etapp saab olema raske. Pärast reedet ei tundunud olukord väga halb. Eile lõunal tundus, et seis on üsna kehv, aga lõpuks suutsime võidu ära võtta,» võttis Tänak Portugali ralli kokku.

«Pean ütlema, et kindlasti on see minu karjääri üks raskemaid võite. Pidime nii palju vaeva nägema ning võitlema paljude probleemidega. Siiski suutsime võita ning ma olen väga õnnelik,» tõdes eestlane.

Samuti tunnistas Tänak, et ehkki ta oli liikumas ka punktikatsel kõige kiiremini, siis vahetult enne finišijoont ta pidurdas, et mitte MM-sarja üldliidriks tõusta. Eestlane käitus niimoodi seetõttu, et kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Citroën) jätkaks üldarvestuses liidrikohal. See tähendab, et prantslasel tuleb järgmisel etapil Sardiinias minna avapäeval rajale taas esimesena ehk tal tuleb teistele hakata teed puhastama.

Autoralli MM-sarja kaheksas etapp ehk Sardiinia ralli on kavas juba kahe nädala pärast 13.–16. juunil.

MM-sarja üldseis (7/14)

Sõitjad:

Sebastien Ogier (Citroën) 142 punkti Ott Tänak (Toyota) 140 Thierry Neuville (Hyundai) 132 Elfyn Evans (M-Sport) 65 Kris Meeke (Toyota) 56 Teemu Suninen (M-Sport) 44 Sebastien Loeb (Hyundai) 39 Jari-Matti Latvala (Toyota) 38 Andreas Mikkelsen (Hyundai) 36 Esapekka Lappi (Citroën) 34 Dani Sordo (Hyundai) 27

Meeskonnad: