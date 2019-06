PM Portugalis. Toyota spordidirektor: Ott põhjustas meile peaaegu südamerabanduse

«Jari-Matti oli väga kiire, aga ta kahjuks katkestas. Me olime pettunud, aga see on ralli. Kuid siis põhjustas Ott meile 13. kiiruskatsel peaaegu südamerabanduse (Tänak sõitis 25 kilomeetrit katkise esiamordiga ning sõitis ühe kurvi pikaks – toim), aga saime ka sellest üle. Punktikatsel katketas Kris…» rääkis Lindström.