PM Portugalis. Neuville: olin esimesel katsel ettevaatlik, ei tahtnud rallit pooleli jätta

«Me tegelikult ei teadnud isegi, kuidas meil esimesel kiiruskatsel läheb. Aga nagu ma ütlesin enne rallit, et kõik on okei, ma ei karda midagi ja testid läksid hästi. Sellegipoolest olin esimesel katsel ettevaatlik, sest ei tahtnud eksimusi teha ja rallit pooleli jätta,» kommenteeris Neuville.

«Leidsime päris kiiresti hea rütmi. Isegi kui proovisime Otiga võidelda, siis oli ta meist alati kiirem. Kris tegi hea ralli, aga tänane hommik oli väga keeruline kõigi jaoks. Krisi eksimus tõestas, et kunagi ei tohi alla anda. Ma muutsin Sardiinia rallit silmas pidades veidi seadistust ja tundus, et see toimis,» selgitas Neuville.