Kui seitse saab õnnenumbriks

«Tõtt-öelda tunnen esimeses järjekorras kergendust mitte enda, vaid oma perekonna pärast. Oleme alati suvepuhkusele läinud nii, et mul on kaelas hõbemedal. Ma pole siis just kõige lahedam kaaslane. Nüüd on kõik teisiti. See võit on neile,» rääkis Klopp südamlikult.