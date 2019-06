Ogier süüdistas Hyundai bossi üle piiri astumises

Nii Dani Sordo kui Sebastien Loeb kukkusid Portugali rallil tehniliste probleemide tõttu konkurentsist juba avapäeval. Kuna nende jaoks polnud kõrgeid punkte enam mängus, otsustati kõik kaardid mängida Thierry Neuville’i peale. See tähendas, et laupäeval ja pühapäeval esimeste seas startima pidanud Sordo ja Loeb jäid meelega starti hiljaks, et alustada katseid vahetult enne Neuville’i. Sellise lükkega oli Ogier’l kaks teepuhastajat vähem.

Ogier, kes on isegi korduvalt sarnasest taktikast kasu lõiganud, ütles pärast Portugali rallit, et sellise taktikaga tal probleeme pole. Kuid Hyundai plaanis veel ühte lüket. «Tegelikult tahtsid nad õela taktikaga veel kaugemale minna, kuid õnneks polnud Dani Sordo sellega nõus. Mul on informatsioon, et härrasmees Andrea Adamo palus Sordol katsel seisma jääda ja startida enne Kris Meeke’i. See olnuks ikka väga õel,» ütles Ogier.

Ogier’ kõrvu on jõudnud informatsioon, et Sordol paluti pühapäevasel esimesel katsel seisma jääda, et Neuville’i ja tema ees startinud auto vahele jääks neljaminutiline vahe. Sellise lükkega saanuks Neuville sõita väiksema tolmupilve sees. «Sordole anti ülesanne katsel seisma jääda, mis andnuks Thierryle neljaminutilise stardivahe,» ütles prantslane.

«Kui nad oleksid seda teinud, oleksid nad Krisile korralikult keeranud, sest ta oleks sõitnud tolmus. See olnuks lihtsalt õel,» ütles Ogier.

Väljaanne Autosport proovis Adamolt Ogier' öeldu kohta komentaari küsida, kuid mees polnud valmis nii «madalaid» süüdistusi kommenteerima.