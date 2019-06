Värske raskekaalu maailmameister jääb ilmselt ühest meistrivööst ilma

Ilmselt peab ta peagi IBFi meistrivööst loobuma. Nimelt on Joshua ja Ruizi vaheline kordusmatš juba planeeritud ning toimub aasta lõpus Suurbritannias. IBF tahab aga, et Ruiz kaitseks vööd väljakutsuja Kubrat Pulevi vastu. Mõistagi kalduks Ruizi valik rahakama matši kasuks, mis tooks kaasa IBFi meistritiitlist ilmajäämise.

Joshua promootori Eddie Hearni sõnul toimub kordusmatš Ruizi ja Joshua vahel kas novembris või detsembris. «Nüüd näeme täpselt, mis puust AJ tehtud on. Tal on lõvisüda ning olen kindel, et ta tuleb tagasi. Aasta lõpus näeme suurt kordusmatši.»