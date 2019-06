Cretu võidust Hollandi üle: see on tasu tehtud töö eest

«Mitmed mängijad selles meeskonnas pole veel Kuldliigas võidumaitset tunda saanud, seetõttu olen nende üle õnnelik - see on tasu tehtud töö eest. Meeskond mängis meeskonnana ja kogenud mehed toetasid noori rohkem kui eelmistes mängudes. Kõik tegid oma töö ilusti, nii need, kes alustasid, kui vahetusest sekkunud mehed,» vahendab Volley peatreeneri sõnu.

Taas koondise eest suurepärase mängu teinud Hindrek Pulk tõdes, et Tartus peaaegu täissaali ees mängida on eriline. «Publik sütitab, kuigi kohati on ehk tahtmist liiga palju ja keha ei suuda kõike teha, mida tahaks. Kolmandas geimis meie vastuvõtt lagunes, nemad panid servil juurde ja me pidime raskeid palle ära lahendama ning kohati ei suutnud. Tänu rahvale me need viis geimi ära kestsime, see ei olnud lihtne. Selja taga on ka üsna raske periood - palju reisimist ja mängud. Kodupublik selle võidu täna koju tõi,» rääkis diagonaalründaja.