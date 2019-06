Eesti sulgpallurid võitsid Euroopa karikaetapi

Sellel nädalal võistlevad Marran ja Rüütel Azerbaidžaanis, kus toimuv Euroopa karikaetapp on võrreldes Läti turniiriga kõrgema kategooria turniir ning Eesti paaril on juba avaringis vastasteks Saksamaa parim paar Johanna Goliszewski ja Lara Kaepplein, kes on maailma edetabelis 38. kohal.