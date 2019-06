Kaspar Treieri agent: loodame lähiajal Avellinoga lepinguni jõuda

Uudisest teatas selle Lõuna-Itaalias asuva piirkonna väljaanne Il Mattino. Avellino pälvis tänavuse hooaja põhiturniiril 8. koha ja juhtis veerandfinaalis Euroliiga meeskonna Milano Armani vastu 2:1, kuid siiski kaotas seeria 2:3.

Treier kogus Montegranaro ridades tänavu keskmiselt 5,4 punkti ja 2,8 lauapalli mängus. Seoses asjaoluga, et ta siirdus saapamaale noore poisina, saab ta mängida kohaliku pallurina, mis annab olulise eelise.

«Avellino huvi on Kaspari vastu on suur. Ma usun, et see vormub nädala jooksul ka lepinguks. Aga kuni allkirju pole paberil, on vara hõisata. Aga ma olen lootusrikas, et see lõpuks juhtub. Oleks Kasparile väga hea võimalus,» lausus Postimehele Treieri agent Tomaso Comellini.

19-aastase ääremängija esindaja tõi eraldi välja Avellino tegevuse Treieri värbamisel. «Nad on temaga põhjalikult tutvunud. See käib nii mängija- kui inimlike omaduste kohta. Kõik see on jätnud mulje, et nad hindavad teda ja näevad potentsiaali,» märkis Comellini.

Ta tõi välja veel ühe erisuse: «Enamus klubisid pole turul tegutsemist veel alustanud. Avellino juba on ja ka see näitab nende tõsist huvi, tahet ja suhtumist. Kaspari kohta on infot küsinud ka mitmed teised klubid, aga Avellino on olnud kindlasti kõige konkreetsem.»