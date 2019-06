«Narva Energiajooksu poolmaratoni distantsil on oodata põnevat vastasseisu. Mukunga on sellel kevadel võitnud kõik jooksuvõistlused, milles osalenud. Mina omakorda jooksin aprillis uue isikliku rekordi maratoni distantsil (2:13.40),» andis Nurme mõista, et ees ootab põnev vastasseis.