Ajalugu teinud maailma esinumber Djokovic jõudis veerandfinaali

Pärast Wimbeldoni, USA lahtiste ja Austraalia lahtiste võitmist on Djokovicil võimalik enda kätte korraga saada kõik neli suure slämmi tiitlit. 15-kordne suure slämmi meister on sellega ka varem korra hakkama saanud, kui võitis 2016. aastal samuti Prantsusmaa lahtised. Temast sai alles kaheksas mees, kes sellega hakkama on saanud.