Legendaarne Kiviõli Motofestival annab lahkumisetenduse

Tavapäraselt tuhandeid pealtvaatajaid kohale meelitav legendaarne kahepäevane Kiviõli Motofestival, mida korraldajad on paljude kurvastuseks lubanud tänavu kaheteistkümnendat ja viimast korda läbi viia, startis ajal, mil ei linnajuhid ega keegi teine uskunud, et Kiviõli tuhamäel oleks üleüldse võimalik midagi mõistlikku korraldada. «Jah, eks meiegi tahtsime alguses rajada lihtsalt ühe tõstukiga suusanõlva ja teha väikese krossiraja, et vaadata, mis saab. Aga kuna me ise sellest midagi ei jaganud, sai punti võetud tollane külgkorvitsiklite MM-medalimees Are Kaurit,» meenutab üks motofestivali ja tuhamäe reinkarnatsiooni algatajatest Janek Maar.