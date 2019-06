Kas Kanada GP olemus saab Mercedese ainuvõimule saatuslikuks?

Valitsevad maailmameistrid on sel hooajal võitnud kõik kuus etappi, mida pole ükski vormel 1 meeskond pärast 1988. aastat suutnud. Samas osutus just Montrealis asuv Gilles Villeneuve'i nimeline ringrada mullu kohaks, kus Mercedese asemel võitis nii kvalifikatsiooni kui ka põhisõidu Ferrari piloot Sebastian Vettel. Samas lõpetas Valtteri Bottas (Mercedes) kohe sakslase järel teisena.

«Kanada on hooaja seitsmes etapp ning seal tulevad paremini esile meie masina tugevused ja nõrkused,» tunnistas Wolff. «Viimasel kuuel etapil oleme olnud väga tugevad kurvides, kuid kaotanud aega sirgetel. See muudab Kanada GP meie jaoks suureks väljakutseks ning raja omadused võivad tulla kasuks meie konkurentidele – seal on palju pikki sirgeid ning vähem nurke,» lisas 47-aastane austerlane.