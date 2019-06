Ott Tänak selgitas peas valitsenud viimase hetke dilemmat

«Kris eksis ning see muutis kõike. Seb (Sebastien Ogier – toim) tõusis poodiumile ning me oleksime lõpetanud samadel punktidel. Teadsin, et pean olema veidi aeglasem, et vältida Sardiinias (13.–16. juunil sõidetaval Sardiinia rallil – toim) teepuhastamist,» tunnistas Tänak.