Täna Pariisis Šveitsi tennisederbi

Maailma edetabeli kolmas number Federer ei ole käimasoleval turniiril veel loovutanud settigi, kuid ka vastased pole olnud just tippude tipud. Vaid üks sett on läinud kiiresse lõppmängu, kolmanda ringi kohtumise kolmas sett Norra esinumbri Casper Ruudiga, mille Šveitsi legend võitis 10:8.

Maailma esinumber Novak Djokovic on samuti märganud Wawrinka head vormi ning hoiatas eile Federeri. «Mul on väga hea meel, et Stan on tagasi. Usun, et Federeril ei tule veerandfinaalis jalutuskäik. Wawrinka on üllatusvõimeline,» rääkis serblane.