Lennox Lewis: Joshua, vaheta treenerit!

Joshual lõppes kaotusteta profiseeria New Yorgi Madison Square Gardenis laupäevases tiitlimatšis Mehhiko juurtega Andy Ruizi vastu, kelle hoida on nüüd WBA/IBF/WBO meistrivööd. Joshua treener, 51-aastane Rob McCracken on Briti poksitalendi kõrval olnud terve tema karjääri jooksul alates Londoni olümpiamängude kullavõidust kuni Vladimir Klitško alistamiseni Wembleyl.