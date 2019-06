Selgus Eesti suveuniversiaadi koondis

Annika Karilaid on suveuniversiaadil Napolis Eesti suurimaid medalilootusi

XXX suveuniversiaadini on jäänud üks kuu ja eile selgus ka Eesti koondise lõplik koosseis. Universiaad toimub 3.-14. juulini Itaalia linnas Napoli. Seekord on universiaadi osalejate arv piiratud - osalejaid saab olla kuni 8000, mis on nelja tuhande võrra väiksem viimaste universiaadide osalejate arvust.