Debütandist põhiründajaks? Erik Sorga: «Mu enesekindlus on laes. Ootan suurt võimalust.»

Juhtub haruharva, et koondisse kutsutakse ametlikeks MM- või EM-valikmängudeks debütant. Seekord otsustas peatreener Martin Reim kaasata kolm floralasest uut nägu: poolkaitsjad Vladislav Kreida ja Vlasi Sinjavski ning ründaja Erik Sorga.

Arvestades, et rahvusmeeskonna rünnak viimasel ajal kiratseb, mõjub 19-aastase Sorga kaasamine huvitava lükkena. Seda enam, et Reim vihjas selgelt: nimetatud trio debüütide võimalus on suur.

«Ju nägi koondise peatreener, kuidas ma koduliigas hooaega alustasin. Kindlasti aitas kaasa senise esiründaja vigastuse tõttu rivist langemine,» rääkis Flora särgis 14 väravat löönud Premium liiga suurim väravakütt korraga enda tõusust ja Henri Anieri traumast. «Kõik on käinud tohutult kiiresti. Alustasin Floras hooaega varus, aga nüüd mõtlesin tegelikult juba enne kutse saamist ka ise, et see võib tulla. Olen ennastki üllatanud. Väravaid muudkui tuleb ja enesekindlus on laes!»

«Mõistagi on koondisetasemel jalgpall midagi täiesti uut. Eelkõige tohutu kogemus. Aga ma ei tulnud siia, et ainult õppida. Tahan mängida, ja hästi mängida. Kui saan platsile, loodan enda trumpe – milleks pean tehnikat ja kiirust – võimalikult edukalt ära kasutada,» lausus Sorga esmalt.

Ent küsimuse peale, milliseks ta arvestades meeskonna nigelat seisu edurivis enda lootusi peab, tuli vastus: «Meie puhaste ründajate valik ei ole liiga lai. Anier on praegu lisaks vigastatud. Varasem kogemus on Rauno Sappinenil. Usun, et ka mul on korralik võimalus. Ma ütleks isegi, et mul on loodetavasti suur võimalus. Kui ma selle saan, soovin täiega ära kasutada.»