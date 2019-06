Lappi enesekindlus sai järjekordse löögi: ma ei saa enam olla kiire, aga rumal

Soomlane asus Portugali rallil enne viimast võistluspäeva viiendal kohal, kuid keeras pühapäevasel esimesel kiiruskatsel auto üle katuse ning pidi katkestama. «Ma olen nüüd üsna suure surve all. See pole esimene kord, kui ma pole suutnud olla meeskonnale kasulik ning nüüd on mul surve peal,» tunnistas Lappi WRC ametliku kodulehekülje vahendusel.