36-aastane Janar Talts on pool elust mänginud korvpalli vähemalt meistriliiga tasemel. Talts leidis, et on saabunud aeg riputada ketsid varna. Asjaolu, et Tartu Ülikooli spordiklubi pakkus korvpalli spordidirektori kohta, hõlbustas otsuse langetamist. Millisena näeb koondise kauane raudvara oma kirevat karjääri?