Ronaldole esitatud vägistamissüüdistus võeti kohtust tagasi

Avaldus süüdistuse tagasivõtmiseks tehti eelmisel kuul, kirjutab USA väljaanne Bloomberg. Avalduses polnud kirjas, kas süüdistaja jõudis Portugali koondise jalgpalluriga kokkuleppele või mitte.

Kogu maailma meedia tähelepanu teeninud vägistamissüüdistuse esitas möödunud aasta septembris Kathryn Mayorga. Naise sõnul kasutas Ronaldo teda seksuaalselt ära 2009. aastal Las Vegases asuvas hotellis. Toona jõuti Mayorga sõnul Ronaldoga kokkuleppele, et juhtum vaikitakse maha, kuid naine otsustas eelmisel aastal siiski kohtusse pöörduda, kuna kannatas endi sõnul emotsionaalse trauma käes.

Cristiano Ronaldole vastu esitatud süüdistuse kronoloogia:

12. juuni 2009 – Õemehe ja nõoga Las Vegast külastav Cristiano Ronaldo kohtub ööklubis Rain ameeriklanna Kathryn Mayorgaga. Noored vahetavad telefoninumbreid ning kohtuvad hiljem Las Vegase hotelli Palms Place sviidis number 57306.

13. juuni 2009 – Mayorga võtab kohaliku aja järgi kell 14.16 ühendust Las Vegase politseiga ja teatab, et teda vägistati anaalselt varajastel hommikutundidel. Ta ei soovi vägistaja nime avaldada, sest too on avaliku elu tegelane. Politsei viib Mayorga kohalikku haiglasse.

12. jaanuar 2010 – Ronaldo ja Mayorga jõuavad advokaatide vahendusel kohtuvälisele kokkuleppele. Portugallane nõustub ameeriklannale maksma 330 000 eurot ning naine lubab, et ei räägi «väidetavast intsidendist» – just selline sõnastus pannakse kokkuleppesse kirja – mitte kunagi mitte kellelegi. Ronaldot ennast dokumendi allkirjastamise juures pole.

19. aprill 2017 – Der Spiegel avaldab artikli 2010. aastal sõlmitud kokkuleppest. Artikkel põhineb pealekaebajate platvormi Football Leaks kaudu avalikuks saanud infol. Mayorga esineb artiklis pseudonüümi Susan K. all. Ronaldo esitajad nimetavad artiklit «puhtaks ajakirjanduslikuks fiktsiooniks» ja lubavad Der Spiegeli kohtusse kaevata. Seda pole siiani tehtud.

29. september 2018 – Mayorga otsustab suu puhtaks rääkida ning annab Der Spiegelile detailse ülevaate üheksa aasta tagustest sündmustest. Ronaldo advokaat lubab ajakirja kohtusse kaevata.

30. september 2018 – Der Spiegeli ajakirjanik Christoph Winterbach teeb Twitterisse 25 postitust, kuhu lisab ka kuvatõmmiseid dokumentidest

1. oktoober 2018 – Mayorga esitab Nevada osariigis – just seal Las Vegas asub – Ronaldo vastu tsiviilhagi. Naise advokaat rõhutab, et Mayorgat sunniti 2010. aastal kokkuleppele alla kirjutama.

2. oktoober 2018 – Las Vegase politsei kinnitab, et 2009. aastal asuti vägistamisjuhtumit uurima, kuid see jäi pooleli. Mayorga palvel uurimine taasavatakse.

3. oktoober 2018 – Ronaldo teatab sotsiaalmeedias mitmes postitustes, et on süütu. «Ei, ei, ei ei, ei! Mida nad täna ütlesid, see on kõik võlts, võltsuudised (fake news – toim),» ütleb ta Instagrami-videos.

4. oktoober 2018 – Portugali jalgpallikoondise peatreener Fernando Santos kinnitab, et Ronaldo sel aastal enam jalgpallikoondise eest ei mängi. Ta ei kinnita ega lükka ümber, kas säärane otsus on tingitud vägistamisskandaalist.

7. oktoober 2018 - Mayorga advokaat Leslie Stovall väidab, et tema poole on pöördunud veel mitu naist, kes Ronaldot süüdistavad, kuid ei nõustu nende nimesid avalikustama.

10. oktoober 2018 - Ronaldo esindaja Peter Chistianseni sõnul ei saa Mayorgale allkirjastamiseks antud vaikimislepingut ja sellega kaasnenud 333 000 euro suurust rahasummat kuidagi vaadelda kui sportlase poolt süü tunnistamist. Las Vegase politsei teatab, et kavatseb Ronaldo ülekuulamisele kutsuda. Millal see aga juhtuda võiks, on keeruline ennustada.

11. oktoober 2018 – Madridi Real kaebab kohtusse Portugali ajalehe Correio da Manhã, kes väidab, et Ronaldo maksis Mayorgale vaikimistasu Madridi Reali jalgpalliklubi sunnil.

10. jaanuar 2019 – Las Vegase politsei annab orderi Ronaldolt DNA-proovi võtmiseks. Kohus tahtis Ronaldo DNA-d võrrelda sellega, mis leiti 2009. aastal Mayorga kleidilt. Ronaldo advaokaadi sõnul on loomulik, et naise kleidilt võis jalgpalluri DNA-d leida, sest vahekord oli mõlemapoolne.

20. märts 2019 – New York Times kirjutab, et Juventus väldib suviseid sõprusmänge USA pinnal. Juventus peaks osalema küll USAs toimuval International Champions Cupil, kuid esitas sõprusturniiri korraldajatele palve, et nende mängud peetaks väljaspools USA-d. Sellega sooviti väljaande väitel vältida seda, et Ronaldo USA territooriumile sisenedes kinni peetakse.