Voolaid soovib U23 koondisega ründavat jalgpalli näidata

Kõik 18 mängijat, kes Voolaidi valikusse mahtusid, on mänguvalmis. «Meil on heas mõttes nuputamist. Kuna on sõprusmäng, mis pakub mängijatele rahvusvahelist kogemust, siis tahaks kõigile palju mänguaega pakkuda. See tähendab aga seda, et mingiks hetkeks on vahetused tehtud, sest me ei soovi kedagi platsile saata vaid viimaseks viieks minutiks. Algkoosseisust peab kindlasti osa mängima 90 minutit ja nüüd on mõttekoht, kuidas me selle olukorra lahendame,» lisas peatreener.