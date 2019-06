Dopingudokumentaal: pooled keenialased jooksevad EPO pealt

«Ma võtan EPOt. Kui ma seda kasutan, siis on mul rohkem punaseid vereliblesid ja seega rohkem hapnikku veres ning see muudab mind oluliselt tugevamaks. Ma võtan seda kaks korda aastas ja alati enne võistlusi, nii umbes kolm nädalat varem,» sõnas anonüümseks jääda soovinud tippjooksja.

Loos selgus, et Eldoreti ja Iteni linnas on paljudes apteekides sellised dopinguvahendid nagu Epofit või Recormon leti alt kättesaadavad. Arstid või meditsiinitöötajad manustavat neid sportlastele osaliselt ka kohapeal.

ZDF võttis ühendust kohaliku farmatseudiga, kes varustab dopinguga paljusid Keenia tipptegijaid. Ka tema jäi anonüümseks, kuid esines šokeeriva väitega: «Umbes 50 protsenti maa parematest kergejõustiklastest on kasutanud EPOt. Keenias ei ole midagi muutunud, doping on endiselt kõikjal. Viimasel nädalal käis minu juures EPO järel lausa kuus rahvuskoondise sportlast.»

Telekanal küsis kommentaari ka Keenia kergejõustikuliidust, kuid telekaamerate ees intervjuud ei saanud. Kirja teel teatas alaliit, et nemad pole dopingut tarvitavate sportlastega kuidagi seotud. «Need vähesed, kes rikuvad reegleid, saavad seaduste karme tagajärgi tunda,» lubas alaliit.

Tiidrek Nurme: ma ei imestaks, kui dopingukütid mängivad kokku mõne tipptegijaga

Keenia jooksumaastikuga kursis oleva Tiidrek Nurme sõnul on dopingutarvitamine Keenias ulatuslik. Kuid väidet, et pooled maa jooksjatest on dopingupetised, ta kinnitada ei osanud. «Anonüümsete kommentaaride põhjal teadustööd teha ei saa. Aga me saame toetuda hiljutistele dopingujuhtumitele, millega on seotud hulganisti Keenia jooksjaid,» ütles Nurme.

«See on aastaid olnud küsimus, kuidas keenialased jälle tulevad ja ületavad ületamatuid tulemusi. Ja seda mastaapselt. Paraku peame nentima, et doping on Keenias tõsine probleem,» jätkas Nurme.

Kas Keenias on tõesti võimalik dopinguaineid apteegist leti alt osta? «Ma ise ei ole kelleltki küsimas käinud, aga teades, kuidas Keenia apteegid töötavad, siis ma ei imestaks. Keenia apteekidest on võimalik retseptiravimeid osta ilma retseptita. Kui seal on turgu EPOle, siis võib see tõesti nii olla.»

Nurme sõnul on palju põhjuseid, miks dopingutarvitamine Keenias sedavõrd laiaulatuslik on. «Mõni, kes dopingut tarvitab, ei pruugigi arvata, et ta midagi valesti teeb. Kui sa oled 2.08 maratoonar, siis ei aja dopingukütid sind taga. Suur osa jooksjatest pole kordagi dopinguküttidega kokku puutunud,» sõnas ta.

Eestlase sõnul pole temal Keenias dopinguga kokkupuudet olnud, kuid teema on seal maal aktuaalne. «Kui keegi teeb suurepärase tulemuse ja on väga stabiilne, siis sportlased ikka räägivad ja kahtlustavad,» ütles ta.