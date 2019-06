FIA andis uue generatsiooni WRC autode suhtes tähtsa lubaduse

Seni on meeskonnad enim kartnud, et uus tehnoloogia muudab ralliautode ehitamise liiga kalliks. Näiteks vormel 1 sarjas on pärast hübriidtehnoloogia tulekut maailmameistriks tulnud ainult Mercedese meeskond. WRC sarjas on põnevust aga kuhjaga, sest tiitlivõitluses on sees nii Citroën, Toyota kui Hyundai.

«Meie eesmärk on, et autode hind jääks samaks, mis praeguse generatsiooni autodel. Plaanime kokku hoida teiste tehniliste osade pealt, kuid pole lõplikku plaani paika veel pannud,» ütles Matton.

«Soovime, et autode ehitamise eelarve jääks samaks. See pole meie huvides, et autode tootmine kallimaks läheks. Soovime, et jätkuks sama võrdne võitlus, mis praegu MM-sarjas valitseb. Autod on üsna võrdsed ning uutel MM-sarjaga liitujatel on võimalik kiiresti tippu jõuda,» ütles Matton ning tõi eduka näitena Toyota meeskonna.