Maradona Manchester Unitedile: kui tahate tiitleid, palgake mind

«Manchester United oli pikka aega minu lemmiklubi Inglismaalt. See meeskond mängis Alex Fergusoni juhendamise ajal suurepäraselt. Aga praegu eelistan Manchester Cityt. Ma tean, et ma ei tohiks niimoodi oma eelistusi muuta, kuid selle põhjuseks on Kun (Sergi Agüero – toim). Me suhtleme palju ja ta mängib heas meeskonnas,» ütles Maradona.