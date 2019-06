Eesti koondise mäng seob kokku laulupeo ja jalgpalli juubelid

«Tänavu tähistame 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost ja 110 aasta möödumist Eesti jalgpalli sünnist, mistõttu on meil väga hea meel, et need kaks juubelit saavad sümboolselt jalgpalliväljakul kokku läbi ETV tütarlastekoori,» lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Koori arengule on andnud impulsse koostöö paljude tunnustatud muusikute ja heliloojatega. Koorile on kirjutanud teoseid Arvo Pärt, Tõnu Kõrvits, Urmas Sisask, Roxanna Panufnik, Valeri Petrov, Pärt Uusberg, Tauno Aints, Kadri Voorand, Rasmus Puur ja Karin Kuulpak. Koori repertuaaris moodustab väga olulise osa Veljo Tormise looming, mida on esitatud mitmel autorikontserdil Eestis ja välismaal. Koor on jaganud lava Eesti tippkooride ja orkestritega ning esinenud Neeme Järvi, Eri Klasi, Andres Mustoneni, Eric Whitacre’i ja Paul Hillieri dirigeerimisel.