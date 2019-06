Kalevi suursõitu plaanitakse taaselustada

EMFi peasekretär Rauno Kais kinnitas täna Postimehele, et hetkel käivad läbirääkimised suursõidu toimumise tingimuste osas promootori IRRCga.

Kais ütles, et suursõidu taaskorraldamise huvi on mõlemapoolne. Eesti on sellest huvitatud, kuna soovib traditsioone taaselustada. IRRC jällegist soovib lisada huvitavaid radu oma kalendrisse.