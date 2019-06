Sordo tõrjus Hyundaid süüdistanud Ogier' väited eemale

Ogier’ kõrvu oli jõudnud informatsioon, et Sordol paluti pühapäevasel esimesel katsel seisma jääda, et Hyundai esisõitja Thierry Neuville’i ja tema ees startinud auto vahele jääks neljaminutiline vahe. Sellise lükkega saanuks Neuville sõita väiksema tolmupilve sees. «Sordole anti ülesanne katsel seisma jääda, mis andnuks Thierryle neljaminutilise stardivahe,» ütles prantslane.

«Tegelikult tahtsid nad õela taktikaga veel kaugemale minna, kuid õnneks polnud Dani Sordo sellega nõus. Mul on informatsioon, et härrasmees Andrea Adamo palus Sordol katsel seisma jääda ja uuesti enne Kris Meeke’i (Toyota) sõitma hakata. See olnuks ikka väga õel,» rääkis Ogier. «Ma saan öelda, et (eelkirjeldatud info – toim) ei pärine mitte üheltki sõitjalt ega kaardilugejalt. Mul on oma allikad,» rõhutas Ogier.