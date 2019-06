Täna möödub 15 aastat Pirita ringraja rekordi püstitamisest

Velt on võitnud Kalevi Suursõidu kuuel korral, kõige edukam sportlane Kalevi Suursõidul on aga Lembit Teesalu, kes on Pirital võidutsenud kokku 17 korda, nendest 15 korral tsiklil ja kahel aastal vormelil, kusjuures 15 esikohta tsiklitel on ka Jüri Raudsikul. Naiste edukaim oli legendaarne Luule Tull, kes on võidupärja kaela saanud kümnel korral.