Karjääri lõpetanud Northug asub Fourcade'i juhtimisel võistlustulle

Nimelt leiab 31. augustist kuni 1. septembrini Prantsusmaal Annecys aset Martin Fourcade'i nimeline põhja suusaalade festival. Kahe päeva pikkusel üritusel on kavas kuus erinevat rullsuuskadel sõidetavat võistlust ning lisaks viimati avalikustatud Northugile on sinna oodatud veel mitmed praegused tippnimed.

Kui 33-aastane norralane võtab osa rullsuusasprindist, siis laskesuusatajatest on praeguseks enda osalemist kinnitanud meestest norralane Johannes Thingnes Bø, sakslane Benedikt Doll, prantslane Quentin Fillon Maillet ning naistest itaallannad Dorothea Wierer ja Lisa Vittozzi kui ka soomlanna Kaisa Mäkäräinen.

Korraldajate sõnul on kõnealusel nädalavahetusel raja äärde oodata enam kui 10 000 pealtvaatajat. «Kümme aastat kõige kõrgemas tipus kaasa lüües olen saanud võimaluse osaleda kõige ilusamatel radadel ja võistlustel, mis on aidanud kaasa minu distsipliini arengule,» rääkis Fourcade.

«Nende kümne aasta jooksul unistasin, et saan kunagi Prantsusmaa publikuga neid ainulaadseid emotsioone jagada, mida olen ise kogenud. Minu jaoks on oluline edendada oma meelisala, tuues selle suvisel ajal keset linna. Loodetavasti on kõik põhja suusaalade fännid ja ülejäänud Annecy publik piisavalt uudishimulik ning tuleb meiega neid hetki jagama,» lisas Fourcade.