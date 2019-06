Chelsea peatreener Sarri vihjas Juventusesse minekule: igatsen Itaaliat

Sarri, kes on hetkel Inglismaa tippmeeskonna Londoni Chelsea peatreener, võib uueks hooajaks klubi vahetada ning naasta Itaaliasse. Seal ei asu ta aga juhendama varasemalt tuttavat Napolit vaid hoopis Torino Juventust.

«Minu kui itaallase jaoks on kutse koju väga tugev. Ma tunnen, et midagi on minu elust puudu, tunnen üha enam raskusi eemal olemisega, tahaks rohkem aega tuttavate ning sugulastega veeta,» rääkis Sarri Vanity Fairile.