Eesti jalgpalli U23 koondis alistas Inglismaa eakaaslased

Kadrioru staadionil toimunud kohtumises oli Eesti U23 koondisele vastu Inglismaa U23 koondis, mida peetakse peamiselt tugevuselt kolmandaks ehk C-koondiseks. Antud koondis on muudustatud peamiselt noortest, kes pallivad Inglismaa tugevuselt viiendas liigas.

Väravaolukorras oli Poomi sõnul kõik paigas: «Eks see oli viimane täisspurt, mida teha suutsin. Teadsin, et ainsalul peab vasakuga kasti panema, olin seal olemas. Suunasin palli taha nurka ja õnneks läks sisse. Eks Usta ja Uljanov olid ka omadel kohtadel olema, see oli korralikult lõpetatud rünnak.»