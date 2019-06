Kas Eesti korraldab 2021. aastal järjest korvpalli ja võrkpalli EMi?

Pevkur loodab, et mõne nädala pärast saab välja hõigata: Eesti korraldab EMi koos Soome, Tšehhi ja Saksamaaga. Tema väitel on küsimärgid õhus peamiselt seoses korvpalliga. Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi leiab aga, et mõlemad spordialad võivad ühel ja samal aastal Vana Maailma tippe võõrustada.